ЦСКА уступил «Роме» в домашнем матче

Столичный клуб ещё сохранил надежду на Еврокубки, в отличие от «Локомотива», проигравшего четыре матча из прошедших четырёх в групповом этапе.

Вечером в среду, 7 ноября, в московских «Лужниках» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА принимал итальянскую «Рому». 23 октября в гостях россияне уступили римскому клубу со счётом 0:3.

Уже на 4-й минуте встрече «Рома» распечатала ворота ЦСКА. После подачи с углового защитник итальянской команды Костас Манолас головой переправил мяч в сетку, оставив вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который выбрал неправильную позицию для прыжка, не у дел.

Спустя несколько минут защитник ЦСКА Марио Фернандес получил серьёзную травму головы в столкновении с соперником. Игрока заменил Георгий Щенников. До конца первого тайма ни одна из команд не отличилась, хотя «Рома» имела больше шансов забить, тогда как армейцы растеряли пару опасных моментов.

В начале второго тайма «Рома» продолжила оказывать давление на защиту ЦСКА, однако на 50-й минуте в ходе ответной атаки армейцы продавили оборону соперника и сравняли счёт, отличился исландский полузащитник Арнор Сигурдссон, который отлепился от защитников римского клуба.

Но на этом везение российской команды закончилось. На 56-й минуте исландский защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон в подкате сбил римлянина и получил вторую жёлтую карточку, после чего покинул поле. Армейцам предстояло более получаса отбивать атаки в меньшинстве.

Удавалось это в течение трёх минут. На 59-й минуте «Рома» восстановила преимущество в один мяч, забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

До конца игры команды больше не отличились забитыми мячами. «Рома» набрала 9 очков и возглавила группу G, а ЦСКА, имеющий 4 очка, остался на третьем месте. Второй матч в этой группе сейчас начинают «Виктория» и мадридский «Реал».