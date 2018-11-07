Политика

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 16:29

В Европарламенте задумались об отмене антироссийских санкций

Заседание в Европарламенте.
Источник: tsargrad.tv
#санкции

#Италия

#Европарламент
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Эти ограничения наносят только вред, считает один из депутатов.

Депутат Европарламента от Италии Марио Боргезио внёс в проект доклада о выполнении общей внешней и оборонной политики поправку с предложением отменить санкции против России. По словам итальянского представителя, данные ограничения не достигают ничего, кроме экономического кризиса, затрагивающего экспортёров.

- ЕП считает, что в общих интересах Евросоюза и России укреплять отношения, соответствующие международному праву, - передают РИА «Новости» текст поправки.

Однако депутат ЕП от Нидерландов Йоханнес Корнелис ван Баален напротив предлагает продлевать антироссийские санкции, пока Москва не выполнит Минские соглашения.

Напомним, отношения между Россией и западными странами ухудшились после ситуации с присоединением Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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