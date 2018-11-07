Экономика

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 15:22

Китайцев решили оставить без российского леса за то, что те не восстанавливают российский лес

Лесозаготовка.
Источник: Ros2.ru
#Китай

#лесозаготовка

#Кобылкин
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Правда, есть одно условие, при котором поставки древесины продолжатся.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может прекратить поставку древесины в Китай, если китайские власти не профинансируют восстановление лесов в нашей стране. Слова господина Кобылкина передаёт РБК.

Как пояснил министр, Китай является основным рынком, куда вывозится российская древесина. Однако если в ближайшее время не будет наведён порядок с восстановлением лесов в РФ, то экспорт будет закрыт.

- Я китайским коллегам сказал: давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес – восстанавливайте нам лес, - сказал Дмитрий Кобылкин.

При этом глава министерства пояснил, что запрет будет являться вынужденной и временной мерой. Ответа со стороны китайской стороны пока не последовало.

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