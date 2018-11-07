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Константин Большаков
7 Ноября, 2018 14:53
Два подряд российских мэра попались на одинаковом преступлении
Абусупьян Гасанов.
Источник: Midag.ru
Махачкала, 07 Ноября - DIXINEWS.
На своём посту он не сумел продержаться и года.
Силовики задержали исполняющего обязанности главы города Махачкала Абусупьяна Гасанова по подозрению в превышении должностных полномочий. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали господина Гасанова на рабочем месте в городской мэрии.
Сейчас идут обыски в кабинете и доме 64-летнего чиновника. В свою очередь «Интерфакс» сообщил, что действия Гасанова нанесли ущерб бюджету города в размере около 40 млн рублей. Что именно вменяется и.о. мэра Махачкалы – пока не уточняется.
Напомним, Гасанов возглавил город в январе 2018 года, когда его предшественник Муса Мусаев был также задержан за превышение должностных полномочий. Мусаева осудили в октябре 2018 года на 4 года лишения свободы.
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