Силовые структуры

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 14:23

Силовики занялись свердловской чиновницей, заявившей о ненужности молодёжи

Ольга Глацких.
Источник: Oblgazeta.ru
#Глацких

#СКР

#проверка
Екатеринбург, 07 Ноября - DIXINEWS.

Правоохранители решили проверить, как департамент, которым руководила Глацких, распоряжался казёнными деньгами.

Сотрудники СУ СКР по Свердловской области начали проверку о возможном нецелевом расходовании бюджетных средств, направленных на поддержку одарённой молодёжи, со стороны одной из структур, возглавляемой директором департамента молодёжной политики региона Ольгой Глацких.

Как пояснили следователи, в этом году одна из таких структур получила 131 млн рублей для реализации проектов по поддержке талантливой молодёжи. В частности, деньги предназначались на проведение четырёх смен по обучению 800 подростков. Однако, как минимум три смены прошли в екатеринбургском бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания области.

- В связи с этим, в статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодёжью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм, - рассказали в пресс-службе ведомства, комментируя публикации СМИ на эту тему.

Также правоохранительные органы проверят и другую информацию, согласно которой в указанном отеле проходили и другие мероприятия департамента, которым руководила госпожа Глацких.

- Будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодёжной политики Свердловской области, - добавили в региональном управлении СК РФ.

Напомним, 3 ноября Ольга Глацких в ходе круглого стола в Кировограде заявила, что государство ничего не должно молодёжи, а родителей подростков не просили их рожать. Через несколько дней чиновницу отстранили от работы.

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