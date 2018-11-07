Кремль отреагировал на задержание владельца «Монако»

Российского бизнесмена задержали по подозрению в ряде преступлений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль отнёсся с повышенным вниманием к сообщениям о задержании в Монако российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Об этом со ссылкой на представителя главы государства пишет ТАСС.

Как напомнил господин Песков, подобные ситуации случались и раньше, поэтому российские власти традиционно относятся к каждому такому случаю крайне внимательно.

- Внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан РФ, - заверил Дмитрий Песков.

При этом Песков признался, что не знаком с обстоятельствами задержания и ничего не знает о сути обвинений в адрес Рыболовлева.

Напомним, российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры княжества. Бизнесмена заподозрили в коррупции и торговле влиянием.