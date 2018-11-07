Общество

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 12:52

Матвиенко озаботилась, чтобы россияне не остались без телевидения

Заседание Совета Федерации.
Источник: Vorobyov.council.gov.ru
#Матвиенко

#телевидение

#советфедерации
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Из-за перехода на «цифру» часть граждан может остаться без телевизионного эфира.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента намерена обратиться в правительство РФ и к президенту страны с просьбой принять меры, чтобы никто в России не остался без телевидения после перехода на цифровое вещание. Этот процесс завершится до 10 января 2019 года, когда аналоговое вещание будет отключено.

Как пишет «Российская газета», в результате перехода на «цифру» более 800 тысяч домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому вещанию. Госпожа Матвиенко согласилась, что нужно принять комплекс мер, так как покупка спутниковой приставки окажется не всем по карману.

- Мы с правительством оперативно отработаем, а потом, если будет необходимо, обратимся к президенту. Надо сделать максимум возможного для того, чтобы это как-то отрегулировать, - заверила Валентина Матвиенко.

По итогам заседания Матвиенко дала протокольное поручение трём комитетам Совфеда выяснить, «как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищённые слои населения» при переходе на цифровое телевидение.

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