Матвиенко озаботилась, чтобы россияне не остались без телевидения

Из-за перехода на «цифру» часть граждан может остаться без телевизионного эфира.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата парламента намерена обратиться в правительство РФ и к президенту страны с просьбой принять меры, чтобы никто в России не остался без телевидения после перехода на цифровое вещание. Этот процесс завершится до 10 января 2019 года, когда аналоговое вещание будет отключено.

Как пишет «Российская газета», в результате перехода на «цифру» более 800 тысяч домохозяйств не будут иметь доступ к цифровому вещанию. Госпожа Матвиенко согласилась, что нужно принять комплекс мер, так как покупка спутниковой приставки окажется не всем по карману.

- Мы с правительством оперативно отработаем, а потом, если будет необходимо, обратимся к президенту. Надо сделать максимум возможного для того, чтобы это как-то отрегулировать, - заверила Валентина Матвиенко.

По итогам заседания Матвиенко дала протокольное поручение трём комитетам Совфеда выяснить, «как законодательно дать право субъектам РФ поддерживать незащищённые слои населения» при переходе на цифровое телевидение.