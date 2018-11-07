Власть

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 12:21

Определилась судьба замгенпрокурора, ушедшего накануне в отставку

Александр Гуцан.
Источник: Skurkis.com
#полпред

#Гуцан

#СЗФО
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Оказалось, что ему нашли новую работу, и на довольно высоком посту.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщила пресс-служба Кремля, им стал Александр Гуцан.

Накануне стало известно, что господин Гуцан покинул пост заместителя генерального прокурора РФ. Эту должность он занимал с 2007 года.

Предшественник Гуцана на посту полпреда президента в СЗФО Александр Беглов ранее также ушёл на другую работу. Господин Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга.

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