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Константин Большаков
7 Ноября, 2018 12:21
Определилась судьба замгенпрокурора, ушедшего накануне в отставку
Александр Гуцан.
Источник: Skurkis.com
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.
Оказалось, что ему нашли новую работу, и на довольно высоком посту.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщила пресс-служба Кремля, им стал Александр Гуцан.
Накануне стало известно, что господин Гуцан покинул пост заместителя генерального прокурора РФ. Эту должность он занимал с 2007 года.
Предшественник Гуцана на посту полпреда президента в СЗФО Александр Беглов ранее также ушёл на другую работу. Господин Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга.
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