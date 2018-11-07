Определилась судьба замгенпрокурора, ушедшего накануне в отставку

Оказалось, что ему нашли новую работу, и на довольно высоком посту.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщила пресс-служба Кремля, им стал Александр Гуцан.

Накануне стало известно, что господин Гуцан покинул пост заместителя генерального прокурора РФ. Эту должность он занимал с 2007 года.

Предшественник Гуцана на посту полпреда президента в СЗФО Александр Беглов ранее также ушёл на другую работу. Господин Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга.