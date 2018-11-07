Медведев приказал сдерживать цены на бензин

Власти намереваются следить за заморозкой стоимости топлива, а в случае невыполнения договорённостей последуют жёсткие меры.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Об этом господин Медведев заявил на брифинге в Пекине, где находится с рабочим визитом.

Соглашение с хозяйствующими субъектами поручено заключить министерству энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службе, передаёт РБК. Как пояснил глава правительства, альтернатива заморозке цен была простой – введение запретительных пошлин. Однако нефтяные компании услышали эти аргументы, заверил премьер. Цена на бензин сохранится на уровне мая 2018 года.

- Если я увижу, что всё-таки эти соглашения не действуют, или размываются, тогда придётся принять решение о том, о чём я сказал, и подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин, - заявил Дмитрий Медведев, выразив надежду, что «до этого не дойдёт».

Документ вступает в силу с момента подписания, среди перечня компаний, прописанного в нём, такие гиганты, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть».

Накануне сообщалось, что согласно договорённостями с правительством до конца марта для компаний установили чёткие лимиты для цен. Например, до января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке ограничена 39,86 рубля, Аи-95 - 42,77 рубля, дизеля - 43,11 рубля.