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Константин Большаков
7 Ноября, 2018 11:06
Названа дата похорон актрисы из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»
Наталья Корчагина.
Источник: Bbviet.tinhte.de
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.
Артистка работала в театре для детей десятки лет.
Похороны заслуженной артистки России Натальи Корчагиной, которая скончалась в возрасте 70 лет, пройдут в четверг, 8 ноября. Прощание с актрисой состоится в Московском театре юного зрителя с 10:30 до 12 часов. Отпевание пройдёт в Храме Воскресения Словущего в 13 часов, сообщили в театре, где Корчагина выступала с 1974 года.
Причина смерти Натальи Корчагиной не раскрывается.
Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. За свою карьеру сыграла в 25 фильмах и сериалах, а также известна выступлениями в МТЮЗ. Зрители знают Корчагину по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и многих других.
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