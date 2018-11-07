Названа дата похорон актрисы из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»

Артистка работала в театре для детей десятки лет.

Похороны заслуженной артистки России Натальи Корчагиной, которая скончалась в возрасте 70 лет, пройдут в четверг, 8 ноября. Прощание с актрисой состоится в Московском театре юного зрителя с 10:30 до 12 часов. Отпевание пройдёт в Храме Воскресения Словущего в 13 часов, сообщили в театре, где Корчагина выступала с 1974 года.

Причина смерти Натальи Корчагиной не раскрывается.

Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. За свою карьеру сыграла в 25 фильмах и сериалах, а также известна выступлениями в МТЮЗ. Зрители знают Корчагину по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и многих других.