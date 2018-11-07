Культура

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 11:06

Названа дата похорон актрисы из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»

Наталья Корчагина.
Источник: Bbviet.tinhte.de
#похороны

#Корчагина

#МТЮЗ
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Артистка работала в театре для детей десятки лет.

Похороны заслуженной артистки России Натальи Корчагиной, которая скончалась в возрасте 70 лет, пройдут в четверг, 8 ноября. Прощание с актрисой состоится в Московском театре юного зрителя с 10:30 до 12 часов. Отпевание пройдёт в Храме Воскресения Словущего в 13 часов, сообщили в театре, где Корчагина выступала с 1974 года.

Причина смерти Натальи Корчагиной не раскрывается.

Наталья Корчагина родилась 24 июля 1948 года. За свою карьеру сыграла в 25 фильмах и сериалах, а также известна выступлениями в МТЮЗ. Зрители знают Корчагину по ролям в сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и многих других.

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Названа дата похорон актрисы из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»
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