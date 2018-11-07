Общество

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 10:05

Российские школьники устроили вечеринку с алкоголем и кальяном в учительской

Учительская в российской школе.
Источник: Gorcom36.ru
#школьники

#полиция

#школы
Уссурийск, 07 Ноября - DIXINEWS.

Кадрами уже заинтересовались местные чиновники и полицейские.

Сотрудники ОМВД по Уссурийску начали проверку видеозаписи, на которой подростки курят кальян и употребляют спиртные напитки, предположительно, в учительской комнате школы приморского села Новоникольск. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Кадры, на которых несколько подростков курят кальян и пьют пиво, были распространены в Telegram-каналах. Авторы ролика утверждают, что дело происходит именно в учительской, а один из парней, якобы, сын директора школы.

Как пояснили в управлении образования и молодёжной политики Уссурийска, по данному факту начато служебное расследование.

В свою очередь в МВД заверили, что по результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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