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Константин Большаков
7 Ноября, 2018 10:05
Российские школьники устроили вечеринку с алкоголем и кальяном в учительской
Учительская в российской школе.
Источник: Gorcom36.ru
Уссурийск, 07 Ноября - DIXINEWS.
Кадрами уже заинтересовались местные чиновники и полицейские.
Сотрудники ОМВД по Уссурийску начали проверку видеозаписи, на которой подростки курят кальян и употребляют спиртные напитки, предположительно, в учительской комнате школы приморского села Новоникольск. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.
Кадры, на которых несколько подростков курят кальян и пьют пиво, были распространены в Telegram-каналах. Авторы ролика утверждают, что дело происходит именно в учительской, а один из парней, якобы, сын директора школы.
Как пояснили в управлении образования и молодёжной политики Уссурийска, по данному факту начато служебное расследование.
В свою очередь в МВД заверили, что по результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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