Российские школьники устроили вечеринку с алкоголем и кальяном в учительской

Кадрами уже заинтересовались местные чиновники и полицейские.

Сотрудники ОМВД по Уссурийску начали проверку видеозаписи, на которой подростки курят кальян и употребляют спиртные напитки, предположительно, в учительской комнате школы приморского села Новоникольск. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

Кадры, на которых несколько подростков курят кальян и пьют пиво, были распространены в Telegram-каналах. Авторы ролика утверждают, что дело происходит именно в учительской, а один из парней, якобы, сын директора школы.

Как пояснили в управлении образования и молодёжной политики Уссурийска, по данному факту начато служебное расследование.

В свою очередь в МВД заверили, что по результатам проводимой проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.