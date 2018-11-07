|
Константин Большаков
7 Ноября, 2018 09:06
Долги по коммуналке будут «выбивать» коллекторы
Квитанция по долгам за ЖКУ.
Источник: ria.ru
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.
Такая практика уже проводится, но вскоре будет более обширна.
Добиваться погашения долгов за коммунальные услуги будут коллекторские агентства. Поставщики ЖКУ уже рассматривают подобную возможность, пишет «Коммерсант».
Как пояснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сейчас поставщики ЖКУ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.
В свою очередь в «Росводоканале» отметили, что часть задолженностей на этапе досудебных мероприятий уже передают в агентства, входящие в реестр службы судебных приставов. А с недавнего времени коллекторов начали привлекать и к сотрудничеству на этапах судебного и исполнительного производства. Готовы к совместной работе с коллекторами и в «Мосэнерго».
- С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности, - сообщили в компании.
Отметим, по состоянию на сентябрь 2018 года россияне задолжали за услуги ЖКХ 535 млрд рублей. Такие данные приводили в министерстве строительства РФ.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия