Долги по коммуналке будут «выбивать» коллекторы

Такая практика уже проводится, но вскоре будет более обширна.

Добиваться погашения долгов за коммунальные услуги будут коллекторские агентства. Поставщики ЖКУ уже рассматривают подобную возможность, пишет «Коммерсант».

Как пояснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сейчас поставщики ЖКУ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

В свою очередь в «Росводоканале» отметили, что часть задолженностей на этапе досудебных мероприятий уже передают в агентства, входящие в реестр службы судебных приставов. А с недавнего времени коллекторов начали привлекать и к сотрудничеству на этапах судебного и исполнительного производства. Готовы к совместной работе с коллекторами и в «Мосэнерго».

- С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности, - сообщили в компании.

Отметим, по состоянию на сентябрь 2018 года россияне задолжали за услуги ЖКХ 535 млрд рублей. Такие данные приводили в министерстве строительства РФ.