«Локомотив» разгромили в матче четвёртого тура Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" во время матча с "Порту".

Столичный клуб продолжает серию поражений в престижном турнире.

Во вторник, 6 ноября, московский «Локомотив» провёл выездной матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» играли в гостях против португальского «Порту» и потерпели сокрушительное поражение со счётом 4:1.

Уже на второй минуте в составе хозяев отличился Эктор Эррера. На 42-й минуте Мусса Марега закрепил преимущество «Порту». Джефферсон Фарфан было сократил разрыв «Локомотива», забив мяч на 59-й минуте, однако Хесус Корона на 67-й минуте довёл счёт до 3:1, а уже в добавленное время Монтейро забил четвёртый мяч за португальский клуб.

Таким образом, «Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд и не набрал в группе Лиги чемпионов ни одного очка, потеряв шансы на выход в плей-офф. За оставшиеся два матча москвичи надеются побороться хотя бы за Лигу Европы.

- Мы проиграли уже который матч из-за элементарных ошибок. Нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Футболисты «Порту» в скорости нас превзошли. Мы, атакуя, пропустили несколько контратак. Простые ошибки привели к такому результату, - передаёт пресс-служба ФК «Локомотив» слова главного тренера Юрия Сёмина.

В среду, 11 ноября, в Лиге чемпионов выступит второй российский клуб. ЦСКА в Москве примет итальянскую «Рому».