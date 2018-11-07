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Константин Большаков
7 Ноября, 2018 08:09
«Локомотив» разгромили в матче четвёртого тура Лиги чемпионов
Футболисты "Локомотива" во время матча с "Порту".
Источник: fclm.ru
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.
Столичный клуб продолжает серию поражений в престижном турнире.
Во вторник, 6 ноября, московский «Локомотив» провёл выездной матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» играли в гостях против португальского «Порту» и потерпели сокрушительное поражение со счётом 4:1.
Уже на второй минуте в составе хозяев отличился Эктор Эррера. На 42-й минуте Мусса Марега закрепил преимущество «Порту». Джефферсон Фарфан было сократил разрыв «Локомотива», забив мяч на 59-й минуте, однако Хесус Корона на 67-й минуте довёл счёт до 3:1, а уже в добавленное время Монтейро забил четвёртый мяч за португальский клуб.
Таким образом, «Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд и не набрал в группе Лиги чемпионов ни одного очка, потеряв шансы на выход в плей-офф. За оставшиеся два матча москвичи надеются побороться хотя бы за Лигу Европы.
- Мы проиграли уже который матч из-за элементарных ошибок. Нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Футболисты «Порту» в скорости нас превзошли. Мы, атакуя, пропустили несколько контратак. Простые ошибки привели к такому результату, - передаёт пресс-служба ФК «Локомотив» слова главного тренера Юрия Сёмина.
В среду, 11 ноября, в Лиге чемпионов выступит второй российский клуб. ЦСКА в Москве примет итальянскую «Рому».
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