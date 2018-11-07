Спорт

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 08:09

«Локомотив» разгромили в матче четвёртого тура Лиги чемпионов

Футболисты "Локомотива" во время матча с "Порту".
Источник: fclm.ru
#локомотив

#Лигачемпионов

#футбол
Москва, 07 Ноября - DIXINEWS.

Столичный клуб продолжает серию поражений в престижном турнире.

Во вторник, 6 ноября, московский «Локомотив» провёл выездной матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. «Железнодорожники» играли в гостях против португальского «Порту» и потерпели сокрушительное поражение со счётом 4:1.

Уже на второй минуте в составе хозяев отличился Эктор Эррера. На 42-й минуте Мусса Марега закрепил преимущество «Порту». Джефферсон Фарфан было сократил разрыв «Локомотива», забив мяч на 59-й минуте, однако Хесус Корона на 67-й минуте довёл счёт до 3:1, а уже в добавленное время Монтейро забил четвёртый мяч за португальский клуб.

Таким образом, «Локомотив» потерпел четвёртое поражение подряд и не набрал в группе Лиги чемпионов ни одного очка, потеряв шансы на выход в плей-офф. За оставшиеся два матча москвичи надеются побороться хотя бы за Лигу Европы.

- Мы проиграли уже который матч из-за элементарных ошибок. Нам не хватает скорости в последней стадии обороны. Футболисты «Порту» в скорости нас превзошли. Мы, атакуя, пропустили несколько контратак. Простые ошибки привели к такому результату, - передаёт пресс-служба ФК «Локомотив» слова главного тренера Юрия Сёмина.

В среду, 11 ноября, в Лиге чемпионов выступит второй российский клуб. ЦСКА в Москве примет итальянскую «Рому».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин решил посмотреть футбол в Аргентине
Футболист «Спартака» плакал, переехав жить в Россию
Российские футболисты улучшили позиции в рейтинге ФИФА
Читайте в рубрике:
Спортсменам потребовали запретить становиться депутатами Госдумы
Медведева призналась, что чувствовала после поражения на Олимпиаде
ЦСКА разгромили в матче Лиги чемпионов

В США отчеканили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками
Лавров назвал выход США из ДРСМД делом решенным
Чем может обернуться для Шамсуарова обвинение в избиении и изнасиловании
Один из "Лидеров России" получил пост замглавы Минстроя РФ
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайцев решили оставить без российского леса за то, что те не восстанавливают российский лес
Махачкала, 07 Ноября, 14:53.
Два подряд российских мэра попались на одинаковом преступлении
Екатеринбург, 07 Ноября, 14:23.
Силовики занялись свердловской чиновницей, заявившей о ненужности молодёжи
Санкт-Петербург, 07 Ноября, 14:05.
Фестиваль света в Санкт-Петербурге собрал почти 1 миллион человек
Москва, 07 Ноября, 13:56.
Кремль отреагировал на задержание владельца «Монако»
Москва, 07 Ноября, 12:52.
Матвиенко озаботилась, чтобы россияне не остались без телевидения
Москва, 07 Ноября, 12:21.
Определилась судьба замгенпрокурора, ушедшего накануне в отставку
Казань, 07 Ноября, 11:46.
В Казани анонсировали 10-й зимний книжный фестиваль
Москва, 07 Ноября, 11:24.
В Москве раскрыли подробности строительства новой линии метро
Москва, 07 Ноября, 11:23.
Медведев приказал сдерживать цены на бензин
Уфа, 07 Ноября, 11:06.
Башкирии предстоит пройти эпидемию гриппа и ОРВИ
Москва, 07 Ноября, 11:06.
Названа дата похорон актрисы из «Моей прекрасной няни» и «Интернов»
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия