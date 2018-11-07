Политика

Константин Большаков
7 Ноября, 2018 07:54

США нашли повод для ужесточения антироссийских санкций

Госдепартамент США.
Источник: Newsgeorgia.ge
#Госдеп

#санкции

#химическоеоружие
Вашингтон, 07 Ноября - DIXINEWS.

И уже подтвердили, что это произойдёт в ближайшее время.

Глава международного комитета американского конгресса Эд Ройс заявил, что Госдепартамент США передал палате представителей сведения о якобы несоблюдении Россией положений американского закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года. Об этом сказано на сайте конгресса.

В связи с этим Ройс призвал администрацию президента США «быстро противостоять российской агрессии». При этом представитель конгресса выразил сожаление, что в Белом доме не имеют чёткого плана по введению второго пакета санкций в отношении РФ.

Позднее в Госдепартаменте США подтвердили, что в ближайшее время антироссийские санкции собираются ужесточить. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

Напомним, новый пакет санкций в отношении РФ был объявлен Вашингтоном в конце августа 2018 года из-за дела Скрипалей. Тогда же США заявили, что при отсутствии гарантий со стороны России о неприменении химического оружия в будущем, в действие будет приведён более жёсткий пакет ограничительных мер.

Российские власти неоднократно заявляли о непричастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Несмотря на это, Великобритания и ряд других западных стран обвиняют в атаке Москву.

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