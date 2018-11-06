Студентам решили запретить подачу заявлений в пять вузов

Подростки должны осознавать, кем хотят стать, когда покидают стены школы. По крайней мере, так считают чиновники.

Глава министерства просвещения Ольга Васильева выступила против права абитуриентов на подачу заявлений в пять высших учебных заведений после окончания школы. Согласно действующим правилам, выпускники могут подавать документы в пять вузов на три направления в каждом.

Однако госпожа Васильева заявила, что девальвации высшего образования должна быть прекращена. Кроме того, по словам министра, делать единый государственный экзамен добровольным также не нужно.

- Мы должны чётко понимать, а иначе, зачем всё это, с какой базой ребёнок вышел после одиннадцатого класса и после девятого класса, и на что он может рассчитывать, - передают РИА «Новости» слова Ольги Васильевой.

Также в ходе своего выступления на встрече с представителями фракции КПРФ, Ольга Васильева предложила вузам повысить проходной балл, введя дополнительные экзамены по основному предмету.