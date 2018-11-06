Культура

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 16:22

Минкультуры разрешит показать в России «Хантер Киллер»

Кадр из фильма "Хантер Киллер".
Источник: Kg-portal.ru
#Минкультуры

#Мединский

#ХантерКиллер
Москва, 06 Ноября - DIXINEWS.

При этом глава министерства раскритиковал фильм, пожалев тех, кто решит потратить на него деньги и два часа на просмотр.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе визита в Севастополь заявил, что американский фильм «Хантер Киллер» будет показан в российских кинотеатрах. Над лентой, которая рассказывает о спасении американцами президента России, работал режиссёр Донован Марш.

Как пишет ТАСС, показ фильма в России должен был начаться ещё 1 ноября, однако прокатчик не предоставил в Госфильмофонд качественную копию картины. Мединский пояснил, что когда лента пройдёт все необходимые процедуры, то получит прокатное удостоверение.

- Это банальное скучное и предельно глупое кино, - посетовал министр культуры. – Если кто-то его посмотрит, мне остаётся лишь посочувствовать этим людям за бессмысленно потраченные два часа.

Мединский подчеркнул, что фильм похож на те, которые были сняты во времена Холодной войны. «Это кино, которое непонятно зачем сняли по книгам, которые непонятно зачем написали», добавил он. При этом в самом «Хантер Киллере» нет нарушений российского законодательства.

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