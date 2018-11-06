Спорт

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 15:58

Путин решил посмотреть футбол в Аргентине

Кубок Либертадорес.
Источник: Pt.besoccer.com
#Путин

#футбол

#КубокЛибертадорес
Москва, 06 Ноября - DIXINEWS.

Южноамериканскую страну российский лидер посетит в рамках саммита G20.

Президент РФ Владимир Путин может посетить ответный финальный матч Кубка Либертадорес, в котором сойдутся «Бока Хуниорс» и «Риверплейт». Об этом пишет аргентинское издание Santo Dia.

Насколько известно, игра состоится 26 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Как пишет «Спорт-Экспресс», ранее команды никогда не встречались в финале турнира. Первый матч между ними состоится в среду, 7 ноября.

Нынешний розыгрыш Кубка Либертадорес стал 59-м в своей истории. Победитель турнира примет участие в Рекопе Южной Америки 2019 года и в клубном чемпионате мира 2018 года.

Отметим, что с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине будет проходить саммит «Большой двадцатки», куда прилетит и Владимир Путин. В рамках саммита президент РФ планирует встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом.

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