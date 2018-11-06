Бизнес

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 14:46

Стала известна первая компания, оштрафованная за борщевик

Борьба с борщевиком.
Источник: Inshatura.ru
#борщевик

#Юниор

#сорняки
Москва, 06 Ноября - DIXINEWS.

Власти решили рублём мотивировать граждан и компании бороться с сорным растением.

С 1 ноября в Московской области заработал закон, предусматривающий крупные штрафы за распространение борщевика. Во вторник, 6 ноября, ТАСС сообщил, что впервые подобный штраф был выписан региональным Россельхознадзором компании «Юниор». На фирму наложили взыскание в размере 400 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что на землях ООО «Юниор» произрастал борщевик на площади 7 гектар. Помимо борщевика Сосновского, был установлен факт зарастания осотом полевым, ивой и березой повислой.

Отмечается, что штрафы за борщевик в Подмосковье составят от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 тысяч до 1 млн рублей для компании.

Подобный вид ответственности существует только в Московской области, уточняет агентство. В конце 2017 года в регионе было выявлено более 32 тысяч гектар земли, заросшей борщевиком. В 2018 году правительство Подмосковья впервые в России запустило программу по борьбе с этим сорняком.

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