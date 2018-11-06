В Кремле признались во влиянии на руководство ДНР и ЛНР

Российские власти могут как-то повлиять на решения, принимаемые в самопровозглашённых республиках, но всё же в разумных пределах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле могут влиять на руководство самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, образовавшихся в Донбассе. Слова господина Пескова приводит ТАСС.

- Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично, - сказал Песков.

Уточняется, что таким образом представитель Кремля прокомментировал предстоящие в Донецке и Луганске выборы. Как заявил Песков, Москве важно, кто будет руководить ДНР и ЛНР, но при этом не ответил на вопрос, признают ли российские власти прошедшие в этих регионах выборы.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы республик и депутатов Народных советов. Прежний глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате покушения в конце августа 2018 года.