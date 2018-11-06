Давний заместитель Юрия Чайки отправился в отставку

Источники также уточнили, по каким причинам высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства решил уйти со своей должности.

Заместитель Генерального прокурора Александр Гуцан написал заявление с просьбой об отставке. Об этом пишут РИА «Новости», которые ссылаются на собственный источник, знакомый с ситуацией.

В свою очередь РБК передаёт, что на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству уже обсуждался уход господина Гуцана. Соответствующее представление озвучил полпред президента РФ в верхней палате Артур Муравьёв.

- В результате комитет рекомендовал верхней палате отставку утвердить, - пишет издание.

Причина увольнения Александра Гуцана с должности заместителя Генерального прокурора – уход на другую работу.

Отметим, что Гуцан был заместителем Юрия Чайки с 2007 года. А в конце октября 2018 года по выслуге лет уволился ещё один замгенпрокурора Иван Семчишин, который занимал этот пост с 2006 года. В начале октября другой заместитель Юрия Чайки Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе в Костромской области.