СК опубликовал видео с места страшного пожара в Кузбассе

Также следователи озвучили свои предварительные версии трагедии, которая унесла жизни восьми человек.

Следственный комитет опубликовал на своём канале в YouTube видеозапись с места пожара в городе Югра Кемеровской области, в результате которого погибли шестеро детей и двое взрослых. Сотрудник ведомства, делавший съёмку, уточняет, что дом находится на улице Тупиковая, 14.

Как рассказывает правоохранитель, пожар начался изнутри деревянного строения, выгорела часть внутренних помещений дома. Практически полностью огнём уничтожена крыша и надворные постройки.

«Российская газета» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Кемеровской области пишет, что следствием рассматриваются три версии произошедшего.

- Среди них короткое замыкание, искра от печной золы и неосторожное обращение с огнем при курении, - заявили правоохранители.

Напомним, пожар в Юрге произошёл в ночь на вторник, 6 ноября, в доме, где проживала многодетная семья. По факту случившегося заведено уголовное дело.