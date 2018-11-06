Происшествия

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 12:28

Озвучены неутешительные последствия взрыва дома в Приамурском

Последствия взрыва газа в доме в Приамурском.
Источник: 79.mchs.gov.ru
#взрывгаза

#МЧС

#жилыедома
Биробиджан, 06 Ноября - DIXINEWS.

Десятки квартир остались непригодными для проживания после инцидента.

В ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщили, что после взрыва в жилом доме в посёлке Приамурском Смидовичского района непригодными для проживаниями стали 28 квартир. К таким выводам специалисты пришли, обследовав здание с помощью диагностического комплекса «Струна».

Всего в этих квартирах проживали 68 человек, в том числе 11 детей, добавили спасатели.

- На месте происшествия работает межведомственная комиссия по определению ущерба и необходимых аварийно-восстановительных работ, обследуются коммунальные сети здания. В Приамурском городском поселении действует режим «Чрезвычайная ситуация», - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что в местном доме культуры открыт пункт временного размещения, который рассчитан на 127 человек. Власти городского поселения помогают гражданам с восстановлением документов, сгоревших при пожаре.

Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Приамурском произошёл ранним утром во вторник, 6 ноября. В результате 1 человек был госпитализирован, остальные ранены от медицинской помощи отказались. Эвакуировать пришлось более 120 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Выросло число жертв при наводнении в Краснодарском крае
Ливни в Краснодарском крае привели к жертвам
Рыбаки будут платить МЧС за своё спасение
Читайте в рубрике:
Уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили
В Индонезии раскрыли подробности гибели лайнера и всех пассажиров
Знаменитый собор в Солсбери чуть не обокрали

Маск показал скоростной туннель под Лос-Анджелесом
На месте обрушения домов в Марселе ведутся спасательные работы
Около 20 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Сирию
Верующие увидели на Стене плача третий предвестник конца света
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле признались во влиянии на руководство ДНР и ЛНР
Москва, 06 Ноября, 13:12.
Давний заместитель Юрия Чайки отправился в отставку
Кемерово, 06 Ноября, 12:49.
СК опубликовал видео с места страшного пожара в Кузбассе (ВИДЕО)
Биробиджан, 06 Ноября, 12:28.
Озвучены неутешительные последствия взрыва дома в Приамурском (ВИДЕО)
Ростов-на-Дону , 06 Ноября, 12:27.
В Ростове отчитались о ликвидации несанкционированных свалок по всему городу
Волгоград, 06 Ноября, 11:59.
Бочаров предложил кормить первоклассников в школах за счёт бюджета
Москва, 06 Ноября, 11:34.
Минобороны РФ представило полную картину перехвата американского самолёта
Москва, 06 Ноября, 11:21.
Москва оказалась чище Киева
Челябинск, 06 Ноября, 11:19.
В Челябинских школах и садиках отменили мероприятия из-за пневмонии
Екатеринбург, 06 Ноября, 11:01.
Уральскую чиновницу Ольгу Глацких настигли последствия за слова о молодёжи
Красноярск, 06 Ноября, 10:43.
В мэрии Красноярска озвучили масштабы снежных заносов и борьбы с ними
Париж, 06 Ноября, 10:31.
СМИ раскрыли, почему Путин не встретится с Трампом в Париже
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия