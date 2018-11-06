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Константин Большаков
6 Ноября, 2018 12:28
Озвучены неутешительные последствия взрыва дома в Приамурском
Последствия взрыва газа в доме в Приамурском.
Источник: 79.mchs.gov.ru
Биробиджан, 06 Ноября - DIXINEWS.
Десятки квартир остались непригодными для проживания после инцидента.
В ГУ МЧС по Еврейской автономной области сообщили, что после взрыва в жилом доме в посёлке Приамурском Смидовичского района непригодными для проживаниями стали 28 квартир. К таким выводам специалисты пришли, обследовав здание с помощью диагностического комплекса «Струна».
Всего в этих квартирах проживали 68 человек, в том числе 11 детей, добавили спасатели.
- На месте происшествия работает межведомственная комиссия по определению ущерба и необходимых аварийно-восстановительных работ, обследуются коммунальные сети здания. В Приамурском городском поселении действует режим «Чрезвычайная ситуация», - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Уточняется, что в местном доме культуры открыт пункт временного размещения, который рассчитан на 127 человек. Власти городского поселения помогают гражданам с восстановлением документов, сгоревших при пожаре.
Напомним, взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Приамурском произошёл ранним утром во вторник, 6 ноября. В результате 1 человек был госпитализирован, остальные ранены от медицинской помощи отказались. Эвакуировать пришлось более 120 человек. Причины произошедшего устанавливаются.
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