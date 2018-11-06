Армия и оружие

Станислав Сикорский
6 Ноября, 2018 11:34

Минобороны РФ представило полную картину перехвата американского самолёта

Российский истребитель.
Источник: mil.ru
#авиация

#самолёты

#министерствообороны
Москва, 06 Ноября - DIXINEWS.

Самолёт ВМС США EP-3E, приближавшийся к российским границам, перехвачен отечественным Су-27. Истребитель вёл сопровождение иностранца на безопасной дистанции.

Об этом стало известно из заявления представителей Министерства обороны России. Его цитирует РИА "Новости".

Воздушную цель обнаружили благодаря дежурным средствам контроля пространства. Она находилась в тот момент над нейтральным участком Черного моря и двигалась к российским рубежам.

Пилот Су-27 приблизился к иностранному самолёту на безопасное расстояние. Он был идентифицирован и сопровождён. Российский истребитель не дал американскому судну нарушить границы.

Отечественный боевой самолёт проложил курс к аэродрому базирования вскоре после того, как EP-3 решил сменить курс и отправиться в противоположную от границ России сторону.

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