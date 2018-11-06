Москва оказалась чище Киева

Определены самые загрязнённые города Европы, и в этом списке нашлось место российским и украинским городам.

Издание numbeo.com составило рейтинг загрязнённости европейских городов «Pollution Index 2018 Mid-Year», согласно которому самым непригодным для жизни оказался македонский город Тетово.

Второе место досталось итальянскому Неаполю, а третье – македонскому Скопье. Всего в списке 76 городов со всей Европы, в которых оценивалась экологическая обстановка.

Столица Украины – Киев – расположилась на 10-м месте рейтинга самых загрязнённых городов Европы, тогда как Москва лишь на 19-м месте. Правда, российскую столицу опередил Санкт-Петербург, оказавшийся на 17-й строчке.

Что касается наименее загрязненных городов, то это Хельсинки (Финляндия), Рейкьявик (Исландия) и Цюрих. В десятку чистейших вошёл и Нижний Новгород, у которого 71-е место.