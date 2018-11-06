Власть

Станислав Сикорский
6 Ноября, 2018 11:01

Уральскую чиновницу Ольгу Глацких настигли последствия за слова о молодёжи

Ольга Глацких.
Источник: tass.ru
#чиновница

#заявления

#губернатор
Екатеринбург, 06 Ноября - DIXINEWS.

В руководстве Свердловской области приняли решение о последствиях для директрисы департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Чиновница возмутила общественность, заявив, что государство "ничего не должно" молодёжи.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона поставил подпись на указе об отстранении директрисы департамента.

"Поводом к проверке послужило заявление руководителя департамента, сделанное во время круглого стола, посвященного реализации молодежных проектов, в Кировграде. Согласно опубликованной в интернете видеозаписи разговора, Ольга Глацких допустила некорректное, по мнению губернатора, высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", - сообщает официальное представительство.

Напомним, ранее Глацких заявила о стремлении мотивировать молодёжь для самостоятельного развития и работы. Она считает, слова вырваны из контекста.

Куйвашев отметил, что не может согласиться с заявлением чиновницы. По его словам, в Свердловской области демографическая политика и поддержка людей - основа работы властей. Ежегодно на госпрограммы социального значения направляют около 20 миллиардов рублей.

Глацких состояла в должности главы департамента с момента его создания в 2016 году. В 2004 году она выступала на Олимпиаде в качестве художественной гимнастки.

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