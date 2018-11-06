Политика

Станислав Сикорский
6 Ноября, 2018 10:31

СМИ раскрыли, почему Путин не встретится с Трампом в Париже

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Источник: inosmi.ru
#Путин

#Трамп

#Макрон
Париж, 06 Ноября - DIXINEWS.

Полноформатную встречу между российским и американским президентами - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - отменили.

Соответствующую информацию обнародовало издание "Коммерсантъ", ссылаясь на данные близкого к ситуации европейского дипломатического источника. По его словам, встреча не состоится по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Он считает, что политическое событие затмит памятные мероприятия в честь столетия с конца Первой мировой войны.

"Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано", - сообщил информатор.

Стоит напомнить, прибытие Путина и Трампа запланировано на 11 ноября. Существовало предположение относительно их полноценной встречи в рамках юбилейных акций.

Источник отметил насыщенный график памятных мероприятий. Из-за этого с малой вероятностью могут быть организованы переговоры.

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СМИ раскрыли, почему Путин не встретится с Трампом в Париже
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