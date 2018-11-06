Общество

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 09:44

Свердловская чиновница попросила прощения за слова о молодёжи

Ольга Глацких.
Источник: Oblgazeta.ru
#Глацких

#молодёжь

#извинения
Екатеринбург, 06 Ноября - DIXINEWS.

Она призналась, что высказалась слишком прямолинейно.

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких извинилась за своё высказывание о том, что государство не просило родителей нынешних подростков рожать их. При этом Глацких добавила, что её слова вырвали из контекста, передаёт ТАСС.

Госпожа Глацких признала, что её «мысль была выражена чересчур прямолинейно» и принесла извинения за столь резкое высказывание. Как пояснила чиновница, её главной мыслью было донести до молодых людей, чтобы они стремились к самостоятельному развитию, а не рассчитывали лишь на государство.

UPD. Позднее в департаменте информполитики губернатора региона сообщили, что Ольга Глацких отстранена от должности. Об этом написали РИА «Новости».

Напомним, резонансный видеоролик с Ольгой Глацких на круглом столе появился на прошлой неделе. Там чиновница заявила, что детям должны лишь их родители, а государство не просило «их вас рожать».

Накануне, 5 ноября, стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал «разобраться» с высказыванием Ольги Глацких.

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