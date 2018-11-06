Власти объяснили запрет анонимности в мессенджерах

Вскоре россияне смогут пользоваться приложениями только после подтверждения своих данных.

В правительстве РФ подготовили новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми приложениями сможет пользоваться лишь тот человек, на которого зарегистрирован мобильный номер.

Как пишут «Известия», ссылаясь на соответствующий проект постановления, мессенджеры обяжут передавать сотовым операторам информацию о клиентах для подтверждения личности. В течение 20 минут проверка должна быть завершена успешно, в противном случае пользователь не сможет пройти идентификацию.

Данные меры прокомментировал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, который уточнил, что это необходимо для безопасности самих граждан.

- Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений. Нынешнее постановление правительства - необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом, - передаёт издание слова господина Жарова.

За неисполнение вышеуказанных правил владельцев мессенджеров будет ожидать административная ответственность.