СМИ сообщили о гибели шести россиян в Сирии

Якобы, они принадлежали одной из частных военных компаний.

Издание «Новая газета» и правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (Лондон) сообщили, что при взрыве в Сирии погибли шестеро россиян. По данным СМИ и правозащитников, погибшие могли быть членами ЧВК «Вагнер». Российские власти, напомним, официально не признают существование этой частной военной компании и её участие в войне в Сирии.

Уточняется, что взрыв прогремел 4 ноября в здании в Дейр-эз-Зоре, где ранее находилась местная уголовная полиция, а сейчас располагается 5-й корпус Сирийской правительственной армии, в состав которого якобы входят и российские добровольцы. Всего в результате атаки погибли 11 человек.

От российских властей пока сообщений о гибели россиян в Сирии не поступало.