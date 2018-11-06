Армия и оружие

Константин Большаков
6 Ноября, 2018 08:42

СМИ сообщили о гибели шести россиян в Сирии

Дейр-эз-Зор.
Источник: Achtungpartisanen.ru
#Сирия

#Вагнер

#война
Дамаск, 06 Ноября - DIXINEWS.

Якобы, они принадлежали одной из частных военных компаний.

Издание «Новая газета» и правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (Лондон) сообщили, что при взрыве в Сирии погибли шестеро россиян. По данным СМИ и правозащитников, погибшие могли быть членами ЧВК «Вагнер». Российские власти, напомним, официально не признают существование этой частной военной компании и её участие в войне в Сирии.

Уточняется, что взрыв прогремел 4 ноября в здании в Дейр-эз-Зоре, где ранее находилась местная уголовная полиция, а сейчас располагается 5-й корпус Сирийской правительственной армии, в состав которого якобы входят и российские добровольцы. Всего в результате атаки погибли 11 человек.

От российских властей пока сообщений о гибели россиян в Сирии не поступало.

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