В Кремле объяснили невозможность диалога между Путиным и Трампом в Париже

У лидеров просто не будет времени на полноценную беседу из-за плотного графика.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полноценная встреча между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, планировавшаяся в Париже 11 ноября, не состоится. Как пояснил представитель Кремля, причиной тому стал плотный график мероприятий, посвящённых окончанию Первой мировой войны.

- График многостороннего мероприятия, посвящённого столетию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести, - передаёт «Интерфакс» слова господина Пескова.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, Путин и Трамп смогут провести в Париже непродолжительную беседу «на ногах», чтобы решить, когда и где провести полноценные переговоры.

Накануне и сам Дональд Трамп выразил сомнения по поводу обстоятельной встречи с Владимиром Путиным в Париже. При этом глава Белого дома заверил, что встретится с российским президентом на саммите Большой двадцатки, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.