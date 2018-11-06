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Константин Большаков
6 Ноября, 2018 08:00
В Кремле объяснили невозможность диалога между Путиным и Трампом в Париже
Владимир Путин и Дональд Трамп.
Источник: Novostidnja.ru
Москва, 06 Ноября - DIXINEWS.
У лидеров просто не будет времени на полноценную беседу из-за плотного графика.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полноценная встреча между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, планировавшаяся в Париже 11 ноября, не состоится. Как пояснил представитель Кремля, причиной тому стал плотный график мероприятий, посвящённых окончанию Первой мировой войны.
- График многостороннего мероприятия, посвящённого столетию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести, - передаёт «Интерфакс» слова господина Пескова.
Как уточнил пресс-секретарь российского президента, Путин и Трамп смогут провести в Париже непродолжительную беседу «на ногах», чтобы решить, когда и где провести полноценные переговоры.
Накануне и сам Дональд Трамп выразил сомнения по поводу обстоятельной встречи с Владимиром Путиным в Париже. При этом глава Белого дома заверил, что встретится с российским президентом на саммите Большой двадцатки, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине.
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