Названы возможные причины пожара в Кемерово, где погибли шестеро детей

Очередная страшная трагедия произошла в регионе. Огонь унёс жизни нескольких детей, причины возгорания выясняются.

Во вторник, 6 ноября, около 5 часов утра в Кемеровской области произошёл пожар в одном из частных домов города Юрги. Как сообщили в СУ СКР по региону, после ликвидация огня на месте происшествия обнаружили тела 7 человек, из которых пятеро были детьми в возрасте от 2 до 12 лет.

В больницу живыми были доставлены 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, однако несовершеннолетний скончался в медучреждении. Таким образом, число погибших возросло до 8 человек, из них шестеро являются детьми.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», - заявили в региональном следственном управлении СК РФ.

Сейчас правоохранители выясняют, кем друг другу приходились погибшие, и что стало причиной смерти, а также, состояла ли семья на профилактическом учёте. В ГУ МЧС по Кемеровской области заявили, что причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов.

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на источник уточняет, что погибшие арендовали жильё. Площадь возгорания составила 30 кв. метров, причиной пожара могло стать замыкание проводки или неосторожное обращение с огнём.