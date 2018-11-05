Свердловский губернатор пообещал разобраться с чиновницей за высказывание о молодёжи

Ранее женщина позволила себе нелестное заявление о ненужности молодых людей государству.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что разберётся с выступлением директора регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Об этом чиновник написал на своей странице в инстаграме.

Как отметил господин Куйвашев, Глацких допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодёжи. Теперь главе региона необходимо изучить полную запись её выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы.

- По итогам разговора с ней и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчинённой, - написал Евгений Куйвашев.

Напомним, Ольга Глацких в ходе круглого стола заявила, что государство молодёжи ничего не должно. Детям и подросткам должны родители, которых государство не просило рожать детей.