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Константин Большаков
5 Ноября, 2018 13:46
Свердловский губернатор пообещал разобраться с чиновницей за высказывание о молодёжи
Ольга Глацких.
Источник: Usue.ru
Екатеринбург, 05 Ноября - DIXINEWS.
Ранее женщина позволила себе нелестное заявление о ненужности молодых людей государству.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что разберётся с выступлением директора регионального департамента молодёжной политики Ольги Глацких. Об этом чиновник написал на своей странице в инстаграме.
Как отметил господин Куйвашев, Глацких допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодёжи. Теперь главе региона необходимо изучить полную запись её выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы.
- По итогам разговора с ней и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчинённой, - написал Евгений Куйвашев.
Напомним, Ольга Глацких в ходе круглого стола заявила, что государство молодёжи ничего не должно. Детям и подросткам должны родители, которых государство не просило рожать детей.
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