Спортсменам потребовали запретить становиться депутатами Госдумы

По мнению уважаемого олимпийского чемпиона, спортсменам нечего делать в нижней палате парламента.

Александр Тихонов, который является четырёхкратным олимпийским чемпионом по биатлону, заявил, что спортсмены, окончившие профессиональную карьеру, не должны становиться депутатами Государственной думы. Такое мнение господина Тихонова опубликовано в его блоге на собственном сайте.

Как отметил Тихонов, развал в спорте начался давно, а с принятием закона о допинге, согласно которому предлагается штрафовать на 50 тысяч рублей, «надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев».

- Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия, - написал Тихонов, обращаясь к своим коллегам, ставшим законотворцами.

Отметим, что среди известных олимпийских чемпионов в Госдуме сейчас числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Александр Карелин, Светлана Журова, Светлана Хоркина и Ирина Роднина.