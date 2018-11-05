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Константин Большаков
5 Ноября, 2018 10:45
«Русал» Дерипаски вернётся под российскую юрисдикцию
Офис компании "Русал".
Источник: Iinews.ru
Москва, 05 Ноября - DIXINEWS.
Всему причиной стали санкции в отношении бизнесмена. Чтобы поправить дела компании, её нужно зарегистрировать в РФ.
Совет директоров «Русала» опубликовал заявление на сайте Гонконгской фондовой биржи о том, что компания сменит юридический адрес на российский. Сейчас «Русал», основным акционером которого является Олег Дерипаска, имеет регистрацию на острове Джерси.
- Переход в российскую юрисдикцию соответствует интересам акционеров и компании, - сказано в заявлении.
Таким образом, «Русал» будет зарегистрирован в РФ на территории с особым правовым режимом и получит статус международной компании. Закон о подобных территориях был принят в июле 2018 года, они будут располагаться на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае.
Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска попал под антироссийские санкции со стороны США в апреле нынешнего года.
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