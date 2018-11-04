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Константин Большаков
4 Ноября, 2018 19:19
Состав Сибири покинули два региона
Владимир Путин.
Источник: Newkuban.ru
Москва, 04 Ноября - DIXINEWS.
Соответствующее распоряжение отдал глава государства. Планируется, что это поможет регионам улучшить экономическую ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Бурятии и Забайкалья из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Причина такого решения на портале не уточняется, однако в эфире телеканала «Россия 24» было отмечено, что это поможет улучшить экономическую ситуацию в двух регионах, перешедших в состав ДФО.
Таким образом, Сибирский федеральный округ теперь состоит из десяти регионов, среди которых Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Красноярский край, Тува и Хакасия. Руководит СФО Сергей Меняйло.
В составе Дальневосточного федерального округа отныне будут Бурятия, Забайкалье, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, Якутия и Чукотка. Руководит ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.
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