Власть

Константин Большаков
4 Ноября, 2018 19:19

Состав Сибири покинули два региона

Владимир Путин.
Источник: Newkuban.ru
#Сибирь

#ДальнийВосток

#Путин
Москва, 04 Ноября - DIXINEWS.

Соответствующее распоряжение отдал глава государства. Планируется, что это поможет регионам улучшить экономическую ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе Бурятии и Забайкалья из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Причина такого решения на портале не уточняется, однако в эфире телеканала «Россия 24» было отмечено, что это поможет улучшить экономическую ситуацию в двух регионах, перешедших в состав ДФО.

Таким образом, Сибирский федеральный округ теперь состоит из десяти регионов, среди которых Алтай, Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, а также Красноярский край, Тува и Хакасия. Руководит СФО Сергей Меняйло.

В составе Дальневосточного федерального округа отныне будут Бурятия, Забайкалье, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Еврейская автономная, Магаданская и Сахалинская области, Якутия и Чукотка. Руководит ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин предложил вернуть изначальное название военной разведке РФ
Путин объяснил, почему россияне не хотят соседствовать с цыганами
Владимира Путина защитили от злых духов
Читайте в рубрике:
Трамп рассказал, когда США погасят свой «большой» госдолг
Волоколамск остался без мэра
Нетрезвый депутат избил соседку и отделался штрафом

В Вашингтоне недалеко от конгресса произошла стрельба
Спасатели подняли черный ящик индонезийского самолета
Пьяный водитель такси устроил массовое ДТП в Москве
"Ночные снайперы" готовят грандиозное шоу к своему 25-летнему юбилею
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Состав Сибири покинули два региона
Москва, 04 Ноября, 18:59.
«Новая газета» опять села в лужу: фейковое расследование о связи Олега Валецкого с ЧВК «Вагнера» оказалось пустышкой
Уфа, 04 Ноября, 13:45.
Мэр Уфы Мустафин возмутился расплывчатыми заявлениями чиновников
За рубежом, 04 Ноября, 13:32.
Генерал НАТО раскрыл слабые стороны Запада в потенциальной войне с Россией
Красноярск, 04 Ноября, 13:13.
Аэропорт Красноярска объяснил экстренную посадку лайнера, шедшего в Китай
Москва, 04 Ноября, 12:52.
Метро назвало актрису Васильеву саму виновной в инциденте
Хабаровск, 04 Ноября, 11:20.
Между Хабаровским краем и Китаем увеличен товарооборот
Якутск, 04 Ноября, 10:48.
В Якутии придумали, как снизить цены на топливо
Санкт-Петербург, 03 Ноября, 20:19.
Стало известно, что обсуждали Беглов и Бастрыкин на встрече в Смольном
Каир, 03 Ноября, 17:11.
Миг-29 разбился в Египте
Москва, 03 Ноября, 16:22.
Собянин разъяснил, как модернизируют Калужско-Рижсккю линию метро
Киев, 03 Ноября, 14:15.
Порошенко рассказал о подписании нового договора с патриархом Константинополя
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия