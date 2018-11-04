«Новая газета» опять села в лужу: фейковое расследование о связи Олега Валецкого с ЧВК «Вагнера» оказалось пустышкой

«Новая газета» продолжает с маниакальным упорством тиражировать фейки.

Череда провальных «расследований» Дениса Короткова с привязкой к «информатору» Валерию Амельченко (журналист предложил мужчине деньги за озвучивание заготовленного текста на диктофон) уступила место сообщениям о якобы связи военного эксперта Владимира Неелова с так называемой ЧВК «Вагнера».

Доверять «сливному бачку» оппозиции, вставшему на пути оголтелого «хайпа», не представляется возможным. «Независимое СМИ» даже после разоблачения своей популистской деятельности не торопится приносить извинения: так уже было с публикациями в адрес предпринимателя Евгения Пригожина, когда «Новая газета» пыталась заставить читателя поверить своей лжи посредством грязных методов.

Авторы издания попытались обосновать «связь» Владимира Неелова, арестованного по подозрению в государственной измене, с ЧВК «Вагнера» с помощью одного-единственного доказательства: скачанной из интернета книги эксперта, которую тот написал в соавторстве с публицистом Олегом Валецким. По мнению «Новой газеты», Олег Валецкий якобы в течение нескольких лет работает в «мифическом подразделении по своей военной специальности».

Другими «фактами связи» издание решило не утруждать как себя, так и своих читателей. Корреспондент ФАН связался с Олегом Валецким в социальной сети «Facebook» и попросил прокомментировать статью «Новой газеты». Эксперт заметил, что ранее работал в нескольких частных компаниях, что не противоречит данным с обложки его книги. Однако к ЧВК «Вагнера» он не имеет никакого отношения.

«В компании ЧВК “Вагнера” никогда не работал. Информация об этом распространяется с сайта “Миротворец”. Туда, как предполагаю, меня занесли мои бывшие коллеги по компаниям (американским и британским), с которыми я работал в Ираке и Афганистане. Не знаю, какие конкретно: из России, Украины или Сербии. Никакого отношения к ЧВК “Вагнера” я не имею», – отметил Олег Валецкий.

Олег Валецкий также отметил, что он попал в список сайта «Миротворец» по обвинениям в подрыве водопровода в Луганске. Однако в это время публицист находился в Сербии и в Россию приезжал только на неделю в августе 2014 года в составе сербской делегации, где выполнял функции переводчика. По словам военного эксперта, «Новая газета» даже не пыталась поставить его в известность о публикации материала и не выходила с ним на связь.

«Я предполагаю, что они просто всё списали с “Миротворца”», – отметил Олег Валецкий и добавил, что некоторые подчинённые ему украинцы в ЧВК «Эринис» пытались распространять слухи о нём, как о террористе, однако подпортить репутацию военного эксперта не удалось. Он прошёл все проверки в американскую компанию «ЭОДТ», а затем – занимал должность инструктора по стрелковой подготовке компании «СОК» и начальника охраны американской компании «Тетратек».

Примечательно, что «Новая газета» полностью ассоциирует себя с украинским порталом «Миротворец»: копирует оттуда непроверенные данные и называет их своими «расследованиями». В конце беседы с корреспондентом ФАН Олег Валецкий подчеркнул, что Владимир Неелов общался с ним исключительно на тему западных ЧВК, что противоречит опубликованным выкладкам «независимого СМИ». Это в очередной раз доказывает тот факт, что «Новая газета» способна лишь брать лживую информацию из интернета и тиражировать откровенные фейки, умалчивая о своих сомнительных источниках.