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Станислав Сикорский
4 Ноября, 2018 13:32
Генерал НАТО раскрыл слабые стороны Запада в потенциальной войне с Россией
Военнослужащие НАТО.
Источник: reuters.com
За рубежом, 04 Ноября - DIXINEWS.
В Североатлантическом альянсе НАТО обеспокоены результатами гипотетической войны с Российской Федерацией. Успех потенциального конфликта не на стороне западных стран.
Таким мнением поделился генерал-лейтенант Ян Брукс, возглавляющий Международный штаб альянса. Об этом сообщает журнал Defense News.
По словам высокопоставленного офицера, НАТО ждут серьёзные проблемы. В первую очередь - трудности с логистикой. Генерал отметил недостаточно быструю скорость передвижения военных отрядов.
Альянсу необходимо развивать пропускную способность основных портов, заниматься поиском магистралей, которые в состоянии выдержать военную технику, ремонтировать устаревшие участки железной дороги.
"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения - поездов и судов снабжения - которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", - резюмировал Брукс.
Также НАТО предстоит урегулировать ряд юридических вопросов с Евросоюзом. Речь идёт, в частности, о разрешении всех стран относительно пересечения воздушных границ.
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