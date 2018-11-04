Генерал НАТО раскрыл слабые стороны Запада в потенциальной войне с Россией

В Североатлантическом альянсе НАТО обеспокоены результатами гипотетической войны с Российской Федерацией. Успех потенциального конфликта не на стороне западных стран.

Таким мнением поделился генерал-лейтенант Ян Брукс, возглавляющий Международный штаб альянса. Об этом сообщает журнал Defense News.

По словам высокопоставленного офицера, НАТО ждут серьёзные проблемы. В первую очередь - трудности с логистикой. Генерал отметил недостаточно быструю скорость передвижения военных отрядов.

Альянсу необходимо развивать пропускную способность основных портов, заниматься поиском магистралей, которые в состоянии выдержать военную технику, ремонтировать устаревшие участки железной дороги.

"У нас нет потенциала для конкуренции с великими державами, если у нас не будет сил обеспечения - поездов и судов снабжения - которые нам необходимы для проведения операций такого масштаба", - резюмировал Брукс.

Также НАТО предстоит урегулировать ряд юридических вопросов с Евросоюзом. Речь идёт, в частности, о разрешении всех стран относительно пересечения воздушных границ.