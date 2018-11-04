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Константин Большаков
4 Ноября, 2018 12:52

Метро назвало актрису Васильеву саму виновной в инциденте

Татьяна Васильева.
Источник: Seorates.ru
#Васильева

#метро

#поезда
Москва, 04 Ноября - DIXINEWS.

Женщина попыталась войти в вагон, когда горел запрещающий сигнал. Такова версия метрополитена, сама актриса это отрицает.

В московском метрополитене прокомментировали инцидент с актрисой Татьяной Васильевой, произошедшей в столичной подземке. Текст заявления пресс-службы метро опубликовали РИА «Новости».

Так, в руководстве метрополитена Москвы выразили сожаление, что такая ситуация произошла, однако отметили, что «один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала», в результате чего пассажира ударило дверями. Сотрудники метро предложили пострадавшей «скорую помощь», но та от медицинского обследования отказалась.

- Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира, - отметили представители подземки.

Напомним, в субботу, 3 ноября, Татьяна Васильева заявила, что произошёл инцидент, когда она пыталась войти в вагон метро. При этом, уверяет актриса, предупреждения о закрытии дверей не было.

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