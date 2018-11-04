Между Хабаровским краем и Китаем увеличен товарооборот

Основным зарубежным партнером Хабаровского края остается Китайская Народная Республика.

За восемь месяцев 2018 года товарооборот превысил 1,1 млрд долларов США. Это на 17,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Активно развивается сотрудничество Хабаровского края и китайской провинции Цзилинь. Уже запущено несколько проектов в сфере деревообработки.

Также в регионе идет строительство трассы «Восточный обход Хабаровска». На полях ВЭФ-2018 Правительство Хабаровского края подписало четырехстороннее соглашение. Оно предполагает строительство трассы и соответствующей инфраструктуры в обход Хабаровска (участок 13-42 км). Китайские инвесторы будут строить не саму трассу, а сопутствующую инфраструктуру - сервисы, производства, торгово-логистические комплексы, гостиницы, автозаправки.

«Создание трансграничной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений нашей совместной работы с китайскими партнерами. На данный момент строятся два крупных мостовых перехода через реку Амур: железнодорожный Нижнеленинское (ЕАО) – Тунцзян и автомобильный Благовещенск – Хэйхэ. Срок окончания строительства обоих мостов – вторая половина 2019 года. Также мы принципиально согласовали условия строительства еще двух связывающих объектов - автомобильный мост Полтавка-Дунин и канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ», - рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

В 2018 году товарооборот продолжает расти хорошими темпами. За 8 месяцев он вырос на 23% и составил $5,86 млрд. Это больше трети от всего внешнеэкономического товарооборота ДВ. При этом экспорт (64%) преобладает над импортом. В Свободном порту Владивосток и территориях экономического развития работают 40 резидентов с участием китайского капитала.