Экономика

Константин Большаков
4 Ноября, 2018 10:48

В Якутии придумали, как снизить цены на топливо

Айсен Николаев.
Источник: Sakhalife.ru
#бензин

#Якутия

#Николаев
Якутск, 04 Ноября - DIXINEWS.

В регионе решили самостоятельно производить его. Это позволит местным властям самим регулировать и цены.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион начнёт производить собственное автомобильное топливо. Причиной этому стали слишком высокие цены и некачественная продукция на республиканских АЗС.

Как пояснил Николаев в беседе с РИА «Новости», так как в Якутии нет заправок вертикально-интегрированных компаний, таких как «Лукойл» или «Газпром нефть», то власти республики смогут сами регулировать наценку.

- Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться, - отметил Николаев.

Комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о некачественном топливе в Якутии, Айсен Николаев признал проблему, но напомнил, что контроль качества этого продукта находится в зоне ответственности федеральных надзорных органов.

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