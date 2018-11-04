В Якутии придумали, как снизить цены на топливо

В регионе решили самостоятельно производить его. Это позволит местным властям самим регулировать и цены.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион начнёт производить собственное автомобильное топливо. Причиной этому стали слишком высокие цены и некачественная продукция на республиканских АЗС.

Как пояснил Николаев в беседе с РИА «Новости», так как в Якутии нет заправок вертикально-интегрированных компаний, таких как «Лукойл» или «Газпром нефть», то власти республики смогут сами регулировать наценку.

- Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны, и начинают сейчас исполняться, - отметил Николаев.

Комментируя заявление вице-премьера Дмитрия Козака о некачественном топливе в Якутии, Айсен Николаев признал проблему, но напомнил, что контроль качества этого продукта находится в зоне ответственности федеральных надзорных органов.