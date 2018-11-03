Миг-29 разбился в Египте

Самолёт был куплен военными страны в этом году. Что стало причиной – выясняется.

В субботу, 3 ноября, в Египте во время тренировочного полёта разбился истребитель российского производства Миг-29. Об этом сообщил «Интерфакс», сославшись на Объединённую авиастроительную корпорацию.

В свою очередь «Коммерсант» узнал у своего источника, что потерпел крушение один из Миг-29М/М2, который в рамках контракта был поставлен в Египет Россией в 2018 году. О судьбе пилота известно, что он катапультировался и успешно приземлился.

Что же стало причиной аварии, сейчас выясняется. Не исключено, что это были технические проблемы, а возможно и сам лётчик совершил ошибку.

Как пояснили в ОАК, организация собирается направить в Египет технических специалистов, чтобы оказать помощь в расследовании инцидента.