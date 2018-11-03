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Константин Большаков
3 Ноября, 2018 17:11
Миг-29 разбился в Египте
Миг-29.
Источник: Twitter.com
Каир, 03 Ноября - DIXINEWS.
Самолёт был куплен военными страны в этом году. Что стало причиной – выясняется.
В субботу, 3 ноября, в Египте во время тренировочного полёта разбился истребитель российского производства Миг-29. Об этом сообщил «Интерфакс», сославшись на Объединённую авиастроительную корпорацию.
В свою очередь «Коммерсант» узнал у своего источника, что потерпел крушение один из Миг-29М/М2, который в рамках контракта был поставлен в Египет Россией в 2018 году. О судьбе пилота известно, что он катапультировался и успешно приземлился.
Что же стало причиной аварии, сейчас выясняется. Не исключено, что это были технические проблемы, а возможно и сам лётчик совершил ошибку.
Как пояснили в ОАК, организация собирается направить в Египет технических специалистов, чтобы оказать помощь в расследовании инцидента.
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