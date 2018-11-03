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Станислав Сикорский
3 Ноября, 2018 14:15
Порошенко рассказал о подписании нового договора с патриархом Константинополя
Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей.
Источник: reuters.com
Киев, 03 Ноября - DIXINEWS.
Между президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Об этом стало известно из сообщения украинского президента в Twitter. По его словам, суббота, 3 ноября, станет для страны историческим днём.
"Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви", - резюмировал Порошенко.
Напомним, Киев пытается добиться автокефалии для Украинской православной церкви от Константинопольского патриархата. Предполагалось, что Украина получит такие права уже в 2018 году.
В Константинополе заявили, что выдача томоса возможна только предстоятелю "объединённой" церкви. Его должны избрать лишь в рамках "объединённого собора" православных церквей в Украине. Дату мероприятия не назначили и представители канонической УПЦ объявили отказ в участии.
В РПЦ действия Константинополя расценили как раскол православия. Синод разорвал евхаристическое общение на канонических территориях, включая Украину и Беларусь.
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