Политика

Станислав Сикорский
3 Ноября, 2018 14:15

Порошенко рассказал о подписании нового договора с патриархом Константинополя

Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей.
Источник: reuters.com
#Порошенко

#договор

#православие
Киев, 03 Ноября - DIXINEWS.

Между президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Варфоломеем заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Об этом стало известно из сообщения украинского президента в Twitter. По его словам, суббота, 3 ноября, станет для страны историческим днём.

"Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс предоставления томоса по всем канонам православной церкви", - резюмировал Порошенко.

Напомним, Киев пытается добиться автокефалии для Украинской православной церкви от Константинопольского патриархата. Предполагалось, что Украина получит такие права уже в 2018 году.

В Константинополе заявили, что выдача томоса возможна только предстоятелю "объединённой" церкви. Его должны избрать лишь в рамках "объединённого собора" православных церквей в Украине. Дату мероприятия не назначили и представители канонической УПЦ объявили отказ в участии.

В РПЦ действия Константинополя расценили как раскол православия. Синод разорвал евхаристическое общение на канонических территориях, включая Украину и Беларусь.

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