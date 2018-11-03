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Константин Большаков
3 Ноября, 2018 13:27
У приятеля архангельского террориста нашли в доме бомбу
Сотрудники ФСБ.
Источник: Kompromatural.ru
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.
Он общался с погибшим преступником через интернет. Силовики решили проверить всех, кто был связан с нападавшим.
В московском районе Южное Тушино в квартире в жилом доме на улице Свободы у 16-летнего подростка, который общался с террористом из Архангельска, обнаружили самодельное взрывное устройство. Уточняется, что бомба была готова к использованию.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на силовиков, проводилась спецоперация по выявлению сподвижников подростка, который устроил взрыв в приёмной УФСБ по Архангельской области. Соратников террориста нашли в соцсетях, и москвич был одним из наиболее агрессивных.
Уточняется, что задержание произошло в пятницу, 2 ноября, во второй половине дня. К подростку пришли на беседу правоохранители, которые и обнаружили СВУ. Опасный предмет изъяли.
По данным источников издания РБК и «Интерфакса», в отношении подростка уже завели уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».
Напомним, теракт в приёмной регионального управления ФСБ по Архангельской области произошёл 31 октября. 17-летний местный житель пришёл в здание с бомбой и привёл её в действие. Подрывник погиб, ранения получили трое сотрудников ФСБ.
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