Силовые структуры

Константин Большаков
3 Ноября, 2018 13:27

У приятеля архангельского террориста нашли в доме бомбу

Сотрудники ФСБ.
Источник: Kompromatural.ru
#ФСБ

#террористы

#бомба
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.

Он общался с погибшим преступником через интернет. Силовики решили проверить всех, кто был связан с нападавшим.

В московском районе Южное Тушино в квартире в жилом доме на улице Свободы у 16-летнего подростка, который общался с террористом из Архангельска, обнаружили самодельное взрывное устройство. Уточняется, что бомба была готова к использованию.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на силовиков, проводилась спецоперация по выявлению сподвижников подростка, который устроил взрыв в приёмной УФСБ по Архангельской области. Соратников террориста нашли в соцсетях, и москвич был одним из наиболее агрессивных.

Уточняется, что задержание произошло в пятницу, 2 ноября, во второй половине дня. К подростку пришли на беседу правоохранители, которые и обнаружили СВУ. Опасный предмет изъяли.

По данным источников издания РБК и «Интерфакса», в отношении подростка уже завели уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Напомним, теракт в приёмной регионального управления ФСБ по Архангельской области произошёл 31 октября. 17-летний местный житель пришёл в здание с бомбой и привёл её в действие. Подрывник погиб, ранения получили трое сотрудников ФСБ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ собрали все известные подробности теракта в УФСБ Архангельска
СМИ сообщили первые итоги операции по утечке данных о Петрове и Боширове
ФСБ раскрыла планы ликвидированной в РТ ячейки боевиков-исламистов
Читайте в рубрике:
Задержан заместитель мэра Сочи
В Совбезе назвали причину массового убийства в Керчи
Найдено тело убитого саудовского журналиста

Брифинг официального представителя Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии
Первый полёт на модернизированном Ка27М в Калининградской области
Спасатели подняли черный ящик индонезийского самолета
В Вашингтоне недалеко от конгресса произошла стрельба
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У приятеля архангельского террориста нашли в доме бомбу
Киев, 03 Ноября, 12:45.
Киев объявил траур из-за действий Петра Первого
Новосибирск, 03 Ноября, 12:18.
Экипаж рейса Новосибирск-Москва задержкой спровоцировал панику пассажиров
Москва, 03 Ноября, 11:59.
Российские перевозчики объяснили желание запрета BlaBlaCar
Киев, 03 Ноября, 11:04.
В ЕС отреагировали на санкции России против Украины
Москва, 02 Ноября, 18:54.
Путин предложил вернуть изначальное название военной разведке РФ
Нижний Новгород, 02 Ноября, 18:42.
Песков прокомментировал публикацию о "сомнениях" Путина по ВСМ в Нижний Новгород
Волгоград, 02 Ноября, 16:21.
В Волгоградской области появится культурно-этнографическое пространство
Москва, 02 Ноября, 14:44.
Песков пошутил в ответ Коломойскому на его слова о контрсанкциях
Москва, 02 Ноября, 14:34.
Рогозин озвучил размеры финансовой "ямы" Центра Хруничева
Самара, 02 Ноября, 14:15.
Ради парада Памяти в Самаре ограничат движение в центре
За рубежом, 02 Ноября, 12:09.
Израиль не атакует Сирию из опаски перед российскими С-300 - СМИ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия