У приятеля архангельского террориста нашли в доме бомбу

Он общался с погибшим преступником через интернет. Силовики решили проверить всех, кто был связан с нападавшим.

В московском районе Южное Тушино в квартире в жилом доме на улице Свободы у 16-летнего подростка, который общался с террористом из Архангельска, обнаружили самодельное взрывное устройство. Уточняется, что бомба была готова к использованию.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на силовиков, проводилась спецоперация по выявлению сподвижников подростка, который устроил взрыв в приёмной УФСБ по Архангельской области. Соратников террориста нашли в соцсетях, и москвич был одним из наиболее агрессивных.

Уточняется, что задержание произошло в пятницу, 2 ноября, во второй половине дня. К подростку пришли на беседу правоохранители, которые и обнаружили СВУ. Опасный предмет изъяли.

По данным источников издания РБК и «Интерфакса», в отношении подростка уже завели уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Напомним, теракт в приёмной регионального управления ФСБ по Архангельской области произошёл 31 октября. 17-летний местный житель пришёл в здание с бомбой и привёл её в действие. Подрывник погиб, ранения получили трое сотрудников ФСБ.