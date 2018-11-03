Киев объявил траур из-за действий Петра Первого

Первый российский император Пётр Первый.

День 2 ноября на территории Украины объявили траурным. Это связано с сожжением города Батурина в 1708 году армией Петра Первого.

Соответствующую информацию обнародовало украинское издание Strana.ua. В течение дня местные радиостанции не ставили развлекательный контент. Телеканалы сопроводили эфир траурными свечами в углу.

Событие отметил президент Украины Пётр Порошенко. В соцсети Facebook он решил сравнить исторический период с действиями властей современной РФ. Глава государства обвинил Москву в продолжении агрессивной политики.

Сейчас Батурин располагается на территории Черниговской области Украины. В 1708 году гетман Иван Мазепа использовал город как столицу.

Взятие Батурина - один из эпизодов Северной войны России и Швеции. Она продолжалась с 1700 по 1721 год.

Мазепа намеревался с помощью поддержки шведского короля Карла XII выйти из влияния Москвы. Предполагалось, что шведская армия сможет перезимовать в хорошо оснащённом и укреплённом Батурине, а затем начать наступление против Российской империи к 1709 году.

Пётр Первый ударил первым, узнав об этом. Он уничтожил город вместе со складами и укреплениями. Мнения историков относительно погибших разнятся от 11 до 15 тысяч.