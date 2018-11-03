Российские перевозчики объяснили желание запрета BlaBlaCar

Междугородние перевозчики обратились к Таганскому суду Москвы, требуя запрета на территории России сервиса BlaBlaCar, предназначенного для поиска попутчиков.

Соответствующую информацию представили на официальном сайте московских судов. Истец обращения - представители "Транс лайн". Их поддержали ещё 27 компаний. Ответчиком выступает ООО "Комьюто Рус", представляющее BlaBlaCar в РФ, и Роскомнадзор.

Согласно тексту иска, перевозчики считают работу сервиса нарушающей законодательство.

Напомним, в 2017 году в Тимашевском районном суде Красноярского края признали информацию относительно совместных поездках на портале BlaBlaCar "запрещённой к распространению". Власти обосновали это тем, что благодаря сайту производятся нелегальные перевозки.

Представители BlaBlaCar обжаловали вердикт и добились его отмены.

Напомним, французский сервис начал работу в РФ с февраля 2014 года. Сейчас BlaBlaCar функционирует в 22 странах при 65 миллионах пользователей по всему миру.