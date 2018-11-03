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Станислав Сикорский
3 Ноября, 2018 11:59
Российские перевозчики объяснили желание запрета BlaBlaCar
Водитель за рулём.
Источник: gtrk.tv
Москва, 03 Ноября - DIXINEWS.
Междугородние перевозчики обратились к Таганскому суду Москвы, требуя запрета на территории России сервиса BlaBlaCar, предназначенного для поиска попутчиков.
Соответствующую информацию представили на официальном сайте московских судов. Истец обращения - представители "Транс лайн". Их поддержали ещё 27 компаний. Ответчиком выступает ООО "Комьюто Рус", представляющее BlaBlaCar в РФ, и Роскомнадзор.
Согласно тексту иска, перевозчики считают работу сервиса нарушающей законодательство.
Напомним, в 2017 году в Тимашевском районном суде Красноярского края признали информацию относительно совместных поездках на портале BlaBlaCar "запрещённой к распространению". Власти обосновали это тем, что благодаря сайту производятся нелегальные перевозки.
Представители BlaBlaCar обжаловали вердикт и добились его отмены.
Напомним, французский сервис начал работу в РФ с февраля 2014 года. Сейчас BlaBlaCar функционирует в 22 странах при 65 миллионах пользователей по всему миру.
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