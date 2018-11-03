Политика

Константин Большаков
3 Ноября, 2018 11:04

В ЕС отреагировали на санкции России против Украины

Митинг в Киеве.
Источник: Zw.lt
#санкции

#Украина

#ЕвроСоюз
Киев, 03 Ноября - DIXINEWS.

Европейцы выступили с критикой ответных мер российских властей. Они считают, что таким образом Москва обостряет ситуацию.

В Евросоюзе раскритиковали российские санкции, введённые в отношении Украины. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЕС в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Как отметили в ЕС, решение Москвы ввести финансовые меры против украинских физических и юридических лиц «является необоснованным».

- Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины, - говорится в обращении европейского представительства.

Напомним, 1 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о применении санкций в отношении 332 украинских граждан и 68 компаний. Среди них политики, чиновники, крупные бизнесмены и другие представители украинского истеблишмента.

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