В ЕС отреагировали на санкции России против Украины

Европейцы выступили с критикой ответных мер российских властей. Они считают, что таким образом Москва обостряет ситуацию.

В Евросоюзе раскритиковали российские санкции, введённые в отношении Украины. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЕС в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Как отметили в ЕС, решение Москвы ввести финансовые меры против украинских физических и юридических лиц «является необоснованным».

- Необходимо избегать шагов, направленных на обострение ситуации и подрывающих поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины, - говорится в обращении европейского представительства.

Напомним, 1 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о применении санкций в отношении 332 украинских граждан и 68 компаний. Среди них политики, чиновники, крупные бизнесмены и другие представители украинского истеблишмента.