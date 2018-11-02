Путин предложил вернуть изначальное название военной разведке РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с поздравлениями в адрес ветеранов и сотрудников службы разведки по случаю столетия со дня формирования.

Глава государства высказал идею об изменении официального названия ведомства. По его словам, российская военная разведка должна вновь получить название Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - отметил Путин.

Он обратил внимание на собственную уверенность в профессионализме, смелости и решительности работников службы. В верховном командовании всегда высоко оценивают поставляемую информацию, включая аналитику и доклады.

Напомним, Главное управление Генштаба сформировали в 2010 году. Его возглавляет генерал-полковник Игорь Коробов.