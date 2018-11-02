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Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 14:44
Песков пошутил в ответ Коломойскому на его слова о контрсанкциях
Дмитрий Песков.
Источник: globallookpress.com
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.
В правительстве Российской Федерации ответили на заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о составе санкционного списка.
С соответствующим заявлением выступил официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, список формировал непосредственно российский кабмин.
Коломойский накануне обвинил президента Петра Порошенко в намерении подставить, исключив его имя из санкционного списка властей России. Якобы таким образом украинский государственный лидер покажет олигарха в качестве "агента Кремля" перед Западом, так как против него не применяют санкций.
"Указ, в соответствии с которым был составлен список, был подписан президентом, но непосредственно список формировался в правительстве, поэтому эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в кабинете министров", - резюмировал Песков.
Постановление об особых экономических мерах подписал премьер Дмитрий Медведев. В список санкций попали 322 украинских чиновника или бизнесмена, а также 68 юридических лиц.
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