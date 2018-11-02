Технологии и наука

Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 14:34

Рогозин озвучил размеры финансовой "ямы" Центра Хруничева

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник: ria.ru
#Рогозин

#Роскосмос

#долги
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

Центр имени Хруничева, занимающийся разработкой ракет-носителей "Протон" и "Ангара", постигла финансовая "дыра".

Об этом стало известно из заявления главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, цитируемого РИА "Новости". По его словам, размеры "дыры" составили к нынешнему моменту 111 миллиардов рублей.

Сумма включает штрафы по просроченным контрактом, кредиты у Сбербанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка, Фондсервисбанка и задолженности перед "Роскосмосом".

Долг космической корпорации достигает 27 миллиардов и неуклонно растёт. Де-факто сотрудники Центра Хруничева получают зарплату от "Роскосмоса". Он задействует для этого бюджет для программ, не реализуемым по разным причинам.

Не так давно Рогозин объявил об удвоении числа запусков ракет в 2019 году. Из заявленного объёма в 35 ракет - десяток тяжёлых. Это девять "Протонов" и одна "Ангара". Благодаря этому Центр сможет выплачивать долги по просроченным договорам.

Программа "Роскосмоса" до 2027 года предусматривает запуск 72 ракет, произведённых в Центре Хруничева.

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