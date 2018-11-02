Армия и оружие

Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 12:09

Израиль не атакует Сирию из опаски перед российскими С-300 - СМИ

ЗРК С-300.
Источник: interfax.ru
#С300

#Израиль
За рубежом, 02 Ноября - DIXINEWS.

Израильское команду ни разу не организовывало военных операций на территории САР после 17 сентября. Тогда сирийские ПВО сбили в результате ошибки российский самолёт Ил-20.

Соответствующую информацию обнародовало издание Contra Magazine. Согласно заявленным данным, власти Израиля неоднократно высказывались о проведении бомбардировок в Сирии, несмотря на российские ЗРК С-300.

Тем не менее, израильские СМИ не обнародовали никаких сведений относительно военных операций с середины сентября. До этого тематика была популярной у журналистов.

Власти страны заявили о проведении мероприятий. Только перед этим их в полной мере согласовывали с российским командованием.

Стоит напомнить, что поставки в Сирию С-300 решили организовать после вышеупомянутого инцидента 17 сентября. Российский Ил-20 сбили по ошибке во время его возврата на базу Хмеймим. Самолётом при этом прикрывались четыре израильских F-16, следовавших для боевой операции в Латакию. Жертвами происшествия стали 15 военнослужащих РФ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Россия отдала С-300 Сирии бесплатно
Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на С-300
Минобороны обвинило Израиль в преступной халатности
Читайте в рубрике:
Эксперты объяснили инцидент с "Адмиралом Кузнецовым" в доке
Путин озвучил новые задачи российской армии
Выяснилась причастность американцев к нападению на российскую базу Хмеймим

В Вашингтоне недалеко от конгресса произошла стрельба
Брифинг официального представителя Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии
Первый полёт на модернизированном Ка27М в Калининградской области
Спасатели подняли черный ящик индонезийского самолета
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков пошутил в ответ Коломойскому на его слова о контрсанкциях
Москва, 02 Ноября, 14:34.
Рогозин озвучил размеры финансовой "ямы" Центра Хруничева
Самара, 02 Ноября, 14:15.
Ради парада Памяти в Самаре ограничат движение в центре
За рубежом, 02 Ноября, 12:09.
Израиль не атакует Сирию из опаски перед российскими С-300 - СМИ
Уфа, 02 Ноября, 11:52.
СМИ анонсировали отставку вице-мэра Уфы
Москва, 02 Ноября, 11:45.
В Москве состоится выставка шедевров из музеев России
Москва, 02 Ноября, 11:36.
МВД официально прокомментировало судьбу знака "Шипы"
Пермь, 02 Ноября, 11:19.
В ПГНИУ сменились деканы двух факультетов
Красноярск, 02 Ноября, 11:15.
Рособрнадзор выявил нарушения в работе минобразования Красноярского края
Киев, 02 Ноября, 11:01.
Коломойский обвинил Порошенко в отсутствии его имени в списке контрсанкций РФ
Киев, 02 Ноября, 10:47.
Киев объяснил арест судна с грузом, шедшего из России
Нью-Йорк, 02 Ноября, 10:30.
Трамп рассказал, когда США погасят свой «большой» госдолг
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия