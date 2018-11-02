Израиль не атакует Сирию из опаски перед российскими С-300 - СМИ

Израильское команду ни разу не организовывало военных операций на территории САР после 17 сентября. Тогда сирийские ПВО сбили в результате ошибки российский самолёт Ил-20.

Соответствующую информацию обнародовало издание Contra Magazine. Согласно заявленным данным, власти Израиля неоднократно высказывались о проведении бомбардировок в Сирии, несмотря на российские ЗРК С-300.

Тем не менее, израильские СМИ не обнародовали никаких сведений относительно военных операций с середины сентября. До этого тематика была популярной у журналистов.

Власти страны заявили о проведении мероприятий. Только перед этим их в полной мере согласовывали с российским командованием.

Стоит напомнить, что поставки в Сирию С-300 решили организовать после вышеупомянутого инцидента 17 сентября. Российский Ил-20 сбили по ошибке во время его возврата на базу Хмеймим. Самолётом при этом прикрывались четыре израильских F-16, следовавших для боевой операции в Латакию. Жертвами происшествия стали 15 военнослужащих РФ.