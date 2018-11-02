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Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 12:09
Израиль не атакует Сирию из опаски перед российскими С-300 - СМИ
ЗРК С-300.
Источник: interfax.ru
За рубежом, 02 Ноября - DIXINEWS.
Израильское команду ни разу не организовывало военных операций на территории САР после 17 сентября. Тогда сирийские ПВО сбили в результате ошибки российский самолёт Ил-20.
Соответствующую информацию обнародовало издание Contra Magazine. Согласно заявленным данным, власти Израиля неоднократно высказывались о проведении бомбардировок в Сирии, несмотря на российские ЗРК С-300.
Тем не менее, израильские СМИ не обнародовали никаких сведений относительно военных операций с середины сентября. До этого тематика была популярной у журналистов.
Власти страны заявили о проведении мероприятий. Только перед этим их в полной мере согласовывали с российским командованием.
Стоит напомнить, что поставки в Сирию С-300 решили организовать после вышеупомянутого инцидента 17 сентября. Российский Ил-20 сбили по ошибке во время его возврата на базу Хмеймим. Самолётом при этом прикрывались четыре израильских F-16, следовавших для боевой операции в Латакию. Жертвами происшествия стали 15 военнослужащих РФ.
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